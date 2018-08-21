Нужно сделать иконки (6 шт) кнопок в формате CorelDraw. JPG в приложении Оплата (100 грн) на карту Привата по факту
Создать принт для сублимации на ткани
Требуется создать принт леопарда для сублимации на ткань (перенос изображения на ткань)
Требуется точная копия принта изображенного на картинке.
Ссылка на видео с принтом
https://www.instagram.com/p/Bj-0pg0A1bV/?hl=ru&taken-by=nikoleta_lozanova
Заявки фрилансеров
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