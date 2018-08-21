Создать принт для сублимации на ткани

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Закрыт6 заявок188 просмотров

Требуется создать принт леопарда для сублимации на ткань (перенос изображения на ткань)

Требуется точная копия принта изображенного на картинке.

Ссылка на видео с принтом

https://www.instagram.com/p/Bj-0pg0A1bV/?hl=ru&taken-by=nikoleta_lozanova

7 лет назад
maisonraffinee
Влад Михно 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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