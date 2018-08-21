Иллюстрация в реалистичном стиле

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт14 заявок250 просмотров

Нужна иллюстрация в реалистичном стиле (такие обычно пишут маслом, но мне важен результат, а не способ исполнения (примеры ниже)) . Фон отсутствует, только два персонажа нарисованные по колено. Набросок скину и тз в личку

7 лет назад
arbus33
25 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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