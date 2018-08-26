Добрый день! Необходимо разработать глянцевый , отретушированный постер для авторского проекта. Портфолио обязательно. Колличество 2 постера + 2 постера относительно их названия. Итого 4.
Сделать дизайн визитки формата А4, для английской школы.Подробное опис
Сделать дизайн визитки формата А4, для английской школы.Подробное описании внутри документа.
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