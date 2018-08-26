Постер фильма

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок213 просмотров

Добрый день! 

Необходимо разработать глянцевый , отретушированный  постер для  авторского проекта. Портфолио обязательно. Колличество 2 постера + 2 постера относительно их названия. Итого 4. 

7 лет назад
Goldtau
Мадияр 
42 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров