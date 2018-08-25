Нарисовать супергероя в стиле комикса

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Закрыт21 заявка283 просмотра

Всем привет!!

Нам поступило крутое задание))

Нужно нарисовать в стиле комикса, кружку супер героя (такого еще точно никто из вас не делал)!

 

Плащ, мускулистые руки эмоциональное лицо и логотип на груди.

Супер герой в дальнейшем должен отображать качество продукта

Ссылка на кружку Тут

7 лет назад
Pavel8611
Павел 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад

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