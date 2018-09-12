Нужна цветная красочная иллюстрация для фасада торгового острова.

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен17 заявок240 просмотров

Необходимо нарисовать  героя, и иллюстрацию на фасад торгового острова по продаже мороженого.

7 лет назад
Sergey-51
Сергей 
43 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Krokodila
Дарья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$50
2 дня
Всё отлично!!! Спасибо.
Спасибо за работу) Все было отлично! Рекомендую)

Заявки фрилансеров

Krokodila
Дарья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад