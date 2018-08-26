Дизайн концепта вертолета

Необходимо разработать дизайн футуристического концепта легкого вертолета с соосной схемой несущих винтов (2 винта сверху).Концепт должен цеплять своей изюминкой.К примеру концепт Ка-50 включал в себя нотки акулы+ 2 винта сверху, до сих во всем мире узнают этот дизайн. Вот и нам нужно, получить концепт, который будет одновременно и дерзким и стильным и иметь нотки, которые будут его отличительной чертой.В общем взять, что-то готовое и немного видоизменить нас не устраивает. Мы сами инженеры конструкторы и неплохо с этим справляется. Нам нужен художник-дизайнер, который сможет сделать, что-то своё, новое с нуля.Пища для размышления и формирования концепции дизайна. Вертолёт будет лёгкий (маленький) юркий, шустрый (2 винта сверху).При этом это представительский класс, внешний вид должен соответствовать.Готовы скрестить все наши хотели в одном концепте? Тогда мы с вами сработаемся!Первым этапом направьте ваше портфолио. С ходу, что то накидали, присылайте. Если ваш набросок зацепит, у вас уже будет база, которую Вам останется причесать и сдать работу.Если вы нам подойдете, по цене договоримся!