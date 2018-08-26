Нарисовать изображение для фона сайта

Всем привет.

Нужно схематичное изображение для заднего фона сайта (в большом разрешении).

Дизайн сайта планируется в стиле западных лэндингов этого года.

Нужен человек с хорошей фантазией и чувством стиля.

Что-то в стиле этого, но проще в разы: нужна всего-лишь съематичная планета с парой деталей.

Присылайте свои работы.

Спасибо.