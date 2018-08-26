Необходимооформить помещение с помощью интерьерных наклеек по направлениям (офис, бар, ресторан, магазин и т.д. - подробнее по запросу) По каждому направлению предложить 2-3 варианта. Всего ориентировочно 50 работ. Этапы работы: 1. ...
Нарисовать изображение для фона сайта
Всем привет.
Нужно схематичное изображение для заднего фона сайта (в большом разрешении).
Дизайн сайта планируется в стиле западных лэндингов этого года.
Нужен человек с хорошей фантазией и чувством стиля.
Что-то в стиле этого, но проще в разы: нужна всего-лишь съематичная планета с парой деталей.
Присылайте свои работы.
Спасибо.
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