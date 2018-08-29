Добрый день. Ищу иллюстратора по созданию календаря по возобновляемой энергетики. Сценарий календаря есть. Буду благодарна за портфолио, приблизительный просчет и сроки выполнения.
Иллюстрации для сказки
Я веду кружок по робототехнике в первом классе и к каждому уроку пишу небольшую сказку про приключения двух персонажей.
Мне нужны иллюстрации двух основных персонажей, нескольких элементов сказочного мира, и по одной иллюстрации к каждой сказке (например, второстепенный герой, появляющийся в этой серии)
Нужны картинки, которые я буду подверстывать к учебным материалам.
Сказки еще в процессе, так что я рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. Сказок будет 62 шт, пишу их когда есть время.
Изображения персонажей должны быть простыми, симпатичными, нравиться детям, вызывать интерес и симпатию.
Оплачивать планирую сдельно - за каждую сказку отдельно.
Пример первых двух сказок по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1IhhiEfpibZ6qdNz8AR3heGQierj77K14OnhSVfVNBoU/edit?usp=sharing
По срокам: очень желательно первые несколько иллюстраций сделать ко 2 сентября. Остальные можно рисовать по 1-2 шт в неделю.
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