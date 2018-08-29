Иллюстрации для сказки

Я веду кружок по робототехнике в первом классе и к каждому уроку пишу небольшую сказку про приключения двух персонажей.

Мне нужны иллюстрации двух основных персонажей, нескольких элементов сказочного мира, и по одной иллюстрации к каждой сказке (например, второстепенный герой, появляющийся в этой серии)

Нужны картинки, которые я буду подверстывать к учебным материалам.

Сказки еще в процессе, так что я рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. Сказок будет 62 шт, пишу их когда есть время.

Изображения персонажей должны быть простыми, симпатичными, нравиться детям, вызывать интерес и симпатию.

Оплачивать планирую сдельно - за каждую сказку отдельно.

Пример первых двух сказок по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1IhhiEfpibZ6qdNz8AR3heGQierj77K14OnhSVfVNBoU/edit?usp=sharing

По срокам: очень желательно первые несколько иллюстраций сделать ко 2 сентября. Остальные можно рисовать по 1-2 шт в неделю.