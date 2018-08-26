Необходимо нарисовать баннеры для группы ВК: 1. 795x200 2. 200х500 - со стрелкой ведущая к кнопке "Подписаться" Тематика: Красота, мода Цена 500 рублей
Создать в AI векторный макет баннера из растрового изображения
Создать в Adobe Illustrator векторный макет картонного баннера из исходного растрового изображения. Подготовить этот файл к печати.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет. Нужно схематичное изображение для заднего фона сайта (в большом разрешении). Дизайн сайта планируется в стиле западных лэндингов этого года. Нужен человек с хорошей фантазией и чувством стиля. Что-то в ...Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимооформить помещение с помощью интерьерных наклеек по направлениям (офис, бар, ресторан, магазин и т.д. - подробнее по запросу) По каждому направлению предложить 2-3 варианта. Всего ориентировочно 50 работ. Этапы работы: 1. ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо нарисовать героя, и иллюстрацию на фасад торгового острова по продаже мороженого.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Открытка к Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Стиль "Пин-ап" Главные лица на открытке белый медведь и девушка в стиле "Пин-ап" Подробное ТЗ в приложенном файле. Бюджет до 3000 ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт7 лет назад
необходимо сделать два рисунка и логотип для коробки под настольную игру, поле игры в среде Корал ВекторИллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт7 лет назад
Художники-иллюстраторы-визуализаторы отзовитесь! Для воркшопа по разработке новых продуктов нам нужны художники, которые могут визуализировать новый продукт на рисунке. Схематический пример на картинке)) На воркшоп необходимо 4-5 художников со своими материалами (карандаши, фломастеры, акварель(?) ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать дизайн футуристического концепта легкого вертолета с соосной схемой несущих винтов (2 винта сверху).Концепт должен цеплять своей изюминкой.К примеру концепт Ка-50 включал в себя нотки акулы+ 2 винта сверху, до сих во всем мире ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Разработка дизайна для ногтевого сервиса .Дизайн цветных и монохромных слайдеров для ногтей .На заранее обговорённую тему .Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать дизайн визитки формата А4, для английской школы.Подробное описании внутри документа.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт7 лет назад