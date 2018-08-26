Создать в AI векторный макет баннера из растрового изображения

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Закрыт4 заявки210 просмотров

Создать в Adobe Illustrator векторный макет картонного баннера из исходного растрового изображения. Подготовить этот файл к печати. 

7 лет назад
OleksandrHema
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
7 лет назад
$35
5 дней

Заявки фрилансеров

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
7 лет назад