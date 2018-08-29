Ищу иллюстратора для создания календаря по теме энергетики

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт14 заявок176 просмотров

Добрый день.

Ищу иллюстратора по созданию календаря по возобновляемой энергетики. Сценарий календаря есть.

Буду благодарна за портфолио, приблизительный просчет и сроки выполнения.

7 лет назад
viola3112
29 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров