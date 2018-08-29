Нужно отрисовать или найти готовое решение московский илюстраций
Ищу иллюстратора для создания календаря по теме энергетики
Добрый день.
Ищу иллюстратора по созданию календаря по возобновляемой энергетики. Сценарий календаря есть.
Буду благодарна за портфолио, приблизительный просчет и сроки выполнения.
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