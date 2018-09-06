Технические рисунки для моделей одежды

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Завершен3 заявки161 просмотр

Требуется отрисовать модели одежды по фото.

Пример техрисунка во вложении. 

Предлагайте стоимость за эскиз, сейчас надо отрисовать 10 моделей.

Периодически возникает потребность в эскизах, поэтому рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.

7 лет назад
Gainet
53 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

LordDragon
40 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
С Антоном, настоящим профессионалом, легко и приятно работать. Качество работ высокого уровня, всегда на связи, всё точно в срок. Очень довольна сотрудничеством, рекомендую.
Очень надёжный и ответственный работодатель! Задачи ставит чётко. Оплата в срок без задержек. Приятно работать с такими заказчиками!)

Заявки фрилансеров

LordDragon
40 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад