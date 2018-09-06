LordDragon

Антон Иванов LordDragon

 
39 летТаиланд/Пхукет
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Обработка, обтравка, ретушь, восстановление фотографий!

Предлагаю услуги по профессиональной обработке фотографий.

Обтравка фото.

Ретушь и восстановление старых фотографий.

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$10
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Отзывы заказчиков
logotip12
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Помочь выгрузить из instagram-аккаунта всех комментаторов под постами.
Все отлично!
Отличный работодатель! Задачи чёткие, всегда на связи. Оплата полностью и в срок.
Ответный отзыв
denisadmin
Марков 
76 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Требуется перерисовать картинки в фотошопе
Выполнил работу в срок, всегда на связи. Рекомендую!
Отличный заказчик! Задачи ставит четко и понятно! Оплата в срок!
Ответный отзыв
web_develop_r
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Редактирование фото
Обратился за помощью в разработке сайта. Нужно было вырезать фото. Сделано всё очень качественно и быстро. Я очень доволен результатом. Обратился ещё раз.
Отличный заказчик!
Ответный отзыв
Gainet
52 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Технические рисунки для моделей одежды
С Антоном, настоящим профессионалом, легко и приятно работать. Качество работ высокого уровня, всегда на связи, всё точно в срок. Очень довольна сотрудничеством, рекомендую.
Очень надёжный и ответственный работодатель! Задачи ставит чётко. Оплата в срок без задержек. Приятно работать с такими заказчиками!)
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