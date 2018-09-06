Обработка, обтравка, ретушь, восстановление фотографий!
Предлагаю услуги по профессиональной обработке фотографий.
Обтравка фото.
Ретушь и восстановление старых фотографий.
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$10
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Портфолио
- Портрет в стиле Дрим-арт378 просмотров
- Ретушь кожи198 просмотров
- Обтравка фото + цветокоррекция204 просмотра
- Обтравка фото187 просмотров
- Обтравка фото148 просмотров
- Обработка фото147 просмотров
- Реставрация182 просмотра
- Реставрация158 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Отличный работодатель! Задачи чёткие, всегда на связи. Оплата полностью и в срок.
$1
10 баллов
5 лет назад
Выполнил работу в срок, всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Задачи ставит четко и понятно! Оплата в срок!
$1
10 баллов
5 лет назад
Обратился за помощью в разработке сайта. Нужно было вырезать фото. Сделано всё очень качественно и быстро. Я очень доволен результатом. Обратился ещё раз.
Ответный отзыв
Отличный заказчик!
$1
10 баллов
5 лет назад
С Антоном, настоящим профессионалом, легко и приятно работать. Качество работ высокого уровня, всегда на связи, всё точно в срок. Очень довольна сотрудничеством, рекомендую.
Ответный отзыв
Очень надёжный и ответственный работодатель! Задачи ставит чётко. Оплата в срок без задержек. Приятно работать с такими заказчиками!)