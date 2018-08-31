Портрет в определенном стиле

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок248 просмотров

Требуется рисовать лица людей в определенном стиле для принтов на футболке. 1 портрет 500р.

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7 лет назад
icherep
Иван 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров