Чорно-белий портрет-трафарет в векторе 1 фото

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен10 заявок193 просмотра

Нужно сделать чорно-белий портрет трафарет по фотографии в векторе для создания фліп флоп картин.

Проработать нужно первое фото, остальное примери

7 лет назад
zheka220393
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

notablis
Инна 
41 год
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$7
1 день
Сделка прошла успешно рекомендую к сотрудничеству!
Приятно было поработать над заказом. Заказчик сразу обозначил, что хотел бы получить в конечном результате, и приложил максимум примеров. Оплата без задержек. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

notablis
Инна 
41 год
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад