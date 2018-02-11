notablis

Инна notablis

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Я занимаюсь графическим дизайном и иллюстрацией.

С удовольствием рисую персонажей, портреты, принты, свадебные приглашения, иллюстрации для рекламы, упаковки, статей, книг, сайтов и всего-всего, что можно оживить с помощью индивидуального рисунка.

Рисую только в векторе.

Работаю в  Adobe Illustrator и в CorelDraw. Рисую на графическом планшете и от руки.

Связаться со мной можно по почте [email protected] и здесь.

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Отзывы заказчиков

a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)
$30
10 баллов
6 лет назад
Иллюстрацию на первую страницу брошюры
WordPress
Инна - замечательный исполнитель. Продолжить и закончить работу не получилось в связи с тем, что создание иллюстрации потеряло свою актуальность. Но в любом случае, мы очень благодарны Инне, за предоставленные иллюстрации.
Работа в целом не сложилась, но заказчик возместил часть оплаты за потраченное время, думаю, что будь у нас больше времени, задача была бы решена.
Ответный отзыв
vinart
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Сделать аватарку в стиле flat (по фото человека)
Отличная работа! Инна сделала все как хотелось, спасибо большое, очень рекомендую!
Второй раз работаю с Виталием, все как всегда отлично! Грамотное ТЗ, правки по делу. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
zheka220393
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Чорно-белий портрет-трафарет в векторе 1 фото
Сделка прошла успешно рекомендую к сотрудничеству!
Приятно было поработать над заказом. Заказчик сразу обозначил, что хотел бы получить в конечном результате, и приложил максимум примеров. Оплата без задержек. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
VladimirAZ
Владимир 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$21
10 баллов
7 лет назад
Сделать дизайн витража в векторном формате
Все отлично, качественная работа в быстрые сроки.
Понравилось работать с Владимиром, очень грамотно составленное ТЗ, своевременная оплата. Очень интересный заказ. Всем исполнителям рекомендую.
Ответный отзыв
A9955017818
Алексей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$27
10 баллов
8 лет назад
Фото в стиле "Комикс"
Инна очень профессионально подошла к исполнению нашего заказа, в процессе работы предоставляла скрины этапов и постоянно при необходимости была на связи. Исполнение работы оказалось не только качественно и в срок, но ещё и было выполнено с дополнительными нюансами о которых я даже не подумал ранее. В общем после получения файлов только радость и удовольствие от выбранного исполнителя, Очень рекомендую работать с Инной и конечно же сами будем обращаться!
Было очень приятно поработать с Алексеем. Прекрасный заказчик понимающий свои желания, в процессе работы всегда на связи и помогает с возникающими вопросами. Оплата была проведена сразу по окончанию проекта, еще и с приятными бонусами. Рекомендую.
Ответный отзыв
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