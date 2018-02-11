Я занимаюсь графическим дизайном и иллюстрацией.
С удовольствием рисую персонажей, портреты, принты, свадебные приглашения, иллюстрации для рекламы, упаковки, статей, книг, сайтов и всего-всего, что можно оживить с помощью индивидуального рисунка.
Рисую только в векторе.
Работаю в Adobe Illustrator и в CorelDraw. Рисую на графическом планшете и от руки.
Связаться со мной можно по почте [email protected] и здесь.
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Портфолио
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- Портрет225 просмотров
- Лайн арт портрет261 просмотр
- Этикетка174 просмотра
- Шляпник376 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Инна - замечательный исполнитель. Продолжить и закончить работу не получилось в связи с тем, что создание иллюстрации потеряло свою актуальность. Но в любом случае, мы очень благодарны Инне, за предоставленные иллюстрации.
Ответный отзыв
Работа в целом не сложилась, но заказчик возместил часть оплаты за потраченное время, думаю, что будь у нас больше времени, задача была бы решена.
$8
10 баллов
7 лет назад
Отличная работа! Инна сделала все как хотелось, спасибо большое, очень рекомендую!
Ответный отзыв
Второй раз работаю с Виталием, все как всегда отлично! Грамотное ТЗ, правки по делу. Рекомендую к сотрудничеству.
$7
10 баллов
7 лет назад
Сделка прошла успешно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Приятно было поработать над заказом. Заказчик сразу обозначил, что хотел бы получить в конечном результате, и приложил максимум примеров. Оплата без задержек. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
$21
10 баллов
7 лет назад
Все отлично, качественная работа в быстрые сроки.
Ответный отзыв
Понравилось работать с Владимиром, очень грамотно составленное ТЗ, своевременная оплата. Очень интересный заказ. Всем исполнителям рекомендую.
$27
10 баллов
8 лет назад
Инна очень профессионально подошла к исполнению нашего заказа, в процессе работы предоставляла скрины этапов и постоянно при необходимости была на связи. Исполнение работы оказалось не только качественно и в срок, но ещё и было выполнено с дополнительными нюансами о которых я даже не подумал ранее. В общем после получения файлов только радость и удовольствие от выбранного исполнителя, Очень рекомендую работать с Инной и конечно же сами будем обращаться!
Ответный отзыв
Было очень приятно поработать с Алексеем. Прекрасный заказчик понимающий свои желания, в процессе работы всегда на связи и помогает с возникающими вопросами. Оплата была проведена сразу по окончанию проекта, еще и с приятными бонусами. Рекомендую.