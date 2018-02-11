Я занимаюсь графическим дизайном и иллюстрацией.

С удовольствием рисую персонажей, портреты, принты, свадебные приглашения, иллюстрации для рекламы, упаковки, статей, книг, сайтов и всего-всего, что можно оживить с помощью индивидуального рисунка.

Рисую только в векторе.

Работаю в Adobe Illustrator и в CorelDraw. Рисую на графическом планшете и от руки.

Связаться со мной можно по почте [email protected] и здесь.