Добрый день! Ошибки в прикрепленных файлах - http://joxi.ru/brRELnxT7yOl7A В приложении образец вывески для ютуб канала. Нужно: - изменить цвета на #009ffc и #00d7b4 - изменить на наш логотип и ...
Не найден исполнитель не найден исполнитель
не найден исполнитель
не найден исполнитель
не найден исполнитель
не найден исполнитель
не найден исполнитель
не найден исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нарисовать 150 любых разных подписей на листах а4 и отсканировать (не фото) и прислать.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сделать красивый логотип на подобии этого, но не точную копию(1) Логотип будет размещён на этом фоне (2) Название HRF RUSTЗавершен7 лет назад
Требуется отрисовать модели одежды по фото. Пример техрисунка во вложении. Предлагайте стоимость за эскиз, сейчас надо отрисовать 10 моделей. Периодически возникает потребность в эскизах, поэтому рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.Завершен7 лет назад
Я веду кружок по робототехнике в первом классе и к каждому уроку пишу небольшую сказку про приключения двух персонажей. Мне нужны иллюстрации двух основных персонажей, нескольких элементов сказочного мира, и по одной иллюстрации к ...Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Ищу иллюстратора по созданию календаря по возобновляемой энергетики. Сценарий календаря есть. Буду благодарна за портфолио, приблизительный просчет и сроки выполнения.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно отрисовать или найти готовое решение московский илюстрацийЗавершен7 лет назад
Будет около 10 страниц нужно изменить содержание текста . Файлы в формате jpgИллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт7 лет назад
Создать в Adobe Illustrator векторный макет картонного баннера из исходного растрового изображения. Подготовить этот файл к печати.Закрыт7 лет назад
Необходимо нарисовать баннеры для группы ВК: 1. 795x200 2. 200х500 - со стрелкой ведущая к кнопке "Подписаться" Тематика: Красота, мода Цена 500 рублейИллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт7 лет назад