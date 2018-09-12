Нарисовать несколько фонов для игры

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Завершен5 заявок169 просмотров

Нужен подобный фон, как во вложении. Несколько уровней. То есть они должны различаться, например размером "сот". Можно сделать их менее заметными. От Вас варианты, сроки, цены

7 лет назад
itlabs
Денис 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

movena
Оксана 
49 лет
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад
$4
1 день
Все сделано качественно и в срок. Рекомендую!
Приятно было работать, четкие задачи с множеством примеров, коммуникабельный человек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

movena
Оксана 
49 лет
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад