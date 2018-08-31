Нужно сделать баннер для фейсбука (Бизнес страница) , Сраница пользователя , Страница Группы. Картинку , логотип и текст дадим сами, нужно лишь красивое оформление
Анимация для ютуб канала (заставка)
Добрый день!
по образцу нужно создать тизер (10сек) для ютуба канала
пример в личке
Оплата - в $
сроки - 7дней
Заявки фрилансеров
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