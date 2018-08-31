Анимация для ютуб канала (заставка)

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Закрыт4 заявки134 просмотра

Добрый день!

по образцу нужно создать тизер (10сек) для ютуба канала

пример в личке

Оплата - в $

сроки - 7дней

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров