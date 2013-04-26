Две статьи для гостиничного комплекса

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Завершен1 заявка118 просмотров

Написать две стать для гостиничного комплекса, детальное тз вышлю на почту.

12 лет назад
Kdis
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Tanyusha237
Татьяна 
53 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$6
3 дня
Спасибо Татьяне, как всегда все на высоте!
От работы с Ростиславом, как всегда, только положительные впечатления. Четко сформулированное задание, быстрая оплата и доброжелательное отношение. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Tanyusha237
Татьяна 
53 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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