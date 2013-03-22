Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
12 лет назад
Спасибо Татьяне, как всегда все на высоте!
Ответный отзыв
От работы с Ростиславом, как всегда, только положительные впечатления. Четко сформулированное задание, быстрая оплата и доброжелательное отношение. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
$20
10 баллов
12 лет назад
Все сделано качественно вовремя)) Очень доволен работой, будем продолжать сотрудничество!
Ответный отзыв
С Ростиславом замечательно работать, это порядочный заказчик и приятный в общении человек. Задание - четкое и понятное, оплата - своевременная. Отдельное спасибо за проект. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$9
10 баллов
12 лет назад
Качественно выполненная работа!Планирую дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Приятно было поработать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$20
10 баллов
12 лет назад
Написание статей
Очень приятно было работать! Работа была сделана качественно и вовремя! Спасибо Татьяна.
Ответный отзыв
Ростислав - замечательный заказчик, с которым приятно работать и общаться. Дал четкое, понятное ТЗ и предоставил всю необходимую информацию. Оплата была произведена очень быстро. Спасибо за доброжелательное отношение. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Копирайтинг
4 отзыва
$2/час
от $5от 1 дня
#381
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#637