nado-reklamu

Илья nado-reklamu

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
РА "Надо Рекламу"

Отзывы фрилансеров

Tanyusha237
Татьяна 
53 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$9
10 баллов
11 лет назад
Написать коммерческое предложение по бытовой химии
Приятно было поработать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Качественно выполненная работа!Планирую дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Ksenya-84
Оксана 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Исполнители для написания сообщений на форумах
Написание постов
Надежный заказчик. Четкие комментарии по выполненному заданию. Готова к дальнейшей работе.
Качественные посты в тему. Широкий кругозор исполнителя.Планирую дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Ksenya-84
Оксана 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Рерайт 30 статей
Добросовестный приятный заказчик. Всегда готов ответить на любые вопросы по заданию. Оплата в срок. Рекомендую. Готова к дальнейшему сотрудничеству.
Ответственный, квалифицированный исполнитель. Планирую дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв