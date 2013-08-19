Предлагаю услуги копирайтера/рерайтера

Доброго времени суток, будущие заказчики!

Меня зовут Оксана. Прошу обращаться ко мне на "вы" и не "тыкать".

Имею опыт работы копирайтером/рерайтером на Адвего более двух лет.

http://advego.ru/profile/Ksenya-84/

Тексты пишу грамотно,четко и по делу. Работу сдаю в срок, уникальность проверяю в Адвего Плагиатус и ETXТ (по запросу заказчика).

СХЕМА РАБОТЫ:

Моя заявка в вашем проекте - Выбор меня исполнителем - Предоплата от 10% - Часть готового материала - Полная оплата - Оставшийся материал

Предоплата обязательна для недавно зарегистрировавшихся заказчиков, с отсутствием отзывов и рейтинга. Для остальных - оплата поэтапная по факту выполнения работы.

ВНИМАНИЕ! БЕЗ ВЫБОРА МОЕЙ КАНДИДАТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЕМ В ПРОЕКТЕ К РАБОТЕ НЕ ПРИСТУПАЮ!

Предоплата с Вашей стороны будет для меня гарантией серьезности Ваших намерений.

Виды услуг:

- копирайтинг;

- seo-копирайтинг;

- рерайтинг;

- постинг на форумах (предпочтительно женской тематики);

- нейминг, слоганы.;

- базовая фотообработка (без глубокой ретуши).

Общение предпочтительно через личные сообщения Веблансера и электронную почту.

Рабочее время:

7 дней в неделю с 22.30 до 3.00

Для общения и связи доступна в течение дня. При наличии свободного времени беру работу в дневное время, но основное - это вечер.

Мои пожелания к заказчику:

- указание точного объема одной статьи;

- сроков сдачи материала;

- способа и сроков оплаты.

ОПЛАТА предпочтительно карта Сбербанка или Вебмани.

Обладаю такими личностными характеристиками как:

- ответственность;

- исполнительность;

- коммуникабельность.

Если я оставила заявку на работу в Вашем проекте, значит я намереваюсь справиться с заданием и рассчитываю заранее свои временные возможности и объем предполагаемой работы. В случае невозможности выполнения заданного спектра работ по проекту я просто не оставляю заявку, дабы не терять время заказчика и свое время.

Нацелена на долгосрочное сотрудничество. Время от времени открыта к разовым проектам на различную тематику.

С уважением, Оксана.