Ksenya-84

Оксана Ksenya-84

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Предлагаю услуги копирайтера/рерайтера

Доброго времени суток, будущие заказчики!

Меня зовут Оксана. Прошу обращаться ко мне на "вы" и не "тыкать".

Имею опыт работы копирайтером/рерайтером на Адвего более двух лет.

http://advego.ru/profile/Ksenya-84/

Тексты пишу грамотно,четко и по делу. Работу сдаю в срок, уникальность проверяю в Адвего Плагиатус и ETXТ (по запросу заказчика).

СХЕМА РАБОТЫ:

Моя заявка в вашем проекте - Выбор меня исполнителем - Предоплата от 10% - Часть готового материала - Полная оплата - Оставшийся материал

Предоплата обязательна для недавно зарегистрировавшихся заказчиков, с отсутствием отзывов и рейтинга. Для остальных - оплата поэтапная по факту выполнения работы.

ВНИМАНИЕ! БЕЗ ВЫБОРА МОЕЙ КАНДИДАТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЕМ В ПРОЕКТЕ К РАБОТЕ НЕ ПРИСТУПАЮ!

Предоплата с Вашей стороны будет для меня гарантией серьезности Ваших намерений.

Виды услуг:

- копирайтинг;

- seo-копирайтинг;

- рерайтинг;

- постинг на форумах (предпочтительно женской тематики);

- нейминг, слоганы.;

- базовая фотообработка (без глубокой ретуши).

Общение предпочтительно через личные сообщения Веблансера и электронную почту.

Рабочее время:

7 дней в неделю с 22.30 до 3.00

Для общения и связи доступна в течение дня. При наличии свободного времени беру работу в дневное время, но основное - это вечер.

Мои пожелания к заказчику:

- указание точного объема одной статьи;

- сроков сдачи материала;

- способа и сроков оплаты.

ОПЛАТА предпочтительно карта Сбербанка или Вебмани.

Обладаю такими личностными характеристиками как:

- ответственность;

- исполнительность;

- коммуникабельность.

Если я оставила заявку на работу в Вашем проекте, значит я намереваюсь справиться с заданием и рассчитываю заранее свои временные возможности и объем предполагаемой работы. В случае невозможности выполнения заданного спектра работ по проекту я просто не оставляю заявку, дабы не терять время заказчика и свое время.

Нацелена на долгосрочное сотрудничество. Время от времени открыта к разовым проектам на различную тематику.

С уважением, Оксана.

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Отзывы заказчиков

gorinyv
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Рерайтинг
Отличное выполнение работы, до сих пор сотрудничаем
Приятный в общении заказчик. Четкое ТЗ, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
euro-space
Вячеслав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Статьи 10 шт
Все понравилось, а главное в срок!Спасибо!
Приятный в общении заказчик, четкое тз. Рекомендую!
Ответный отзыв
ArinaIvanova
Арина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Рерайт статей
Отличные, качественные тексты, написанные "с душой" - Оксане смело можно поручать задания, связанные с наполнением текстами важных страниц сайта. Все сдано вовремя, как договаривались. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Арина очень приятный в общении заказчик. Всегда четкое и грамотно составленное ТЗ, быстрые ответы на уточняющие вопросы, моментальная оплата. Очень рекомендую! Все бы заказчики такими были))
Ответный отзыв
mserov
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Копирайт, две статьи.
Благодарю за проделанную работу. Рекомендую как порядочного и ответственного исполнителя, с серьезным подходом к работе. Уверен в долгосрочном сотрудничестве
Приятный в общении образцовый заказчик. Четкое ТЗ, оперативные ответы на вопросы, моментальная оплата. Всем бы такими быть)) Рекомендую! Михаил, спасибо еще раз за сотрудничество!
Ответный отзыв
Valeriya-ya
Валерия 
42 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Описание товаров для малышей
Адвего потеряло прекрасного автора! Нам же такие люди очень нужны)). Креативная, грамотная, ответственная, позитивная - симптомы отличного копирайтера все в наличии!
Приятный во всех отношениях заказчик. Спасибо за оперативную оплату! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
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