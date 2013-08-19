Доброго времени суток, будущие заказчики!
Меня зовут Оксана. Прошу обращаться ко мне на "вы" и не "тыкать".
Имею опыт работы копирайтером/рерайтером на Адвего более двух лет.
http://advego.ru/profile/Ksenya-84/
Тексты пишу грамотно,четко и по делу. Работу сдаю в срок, уникальность проверяю в Адвего Плагиатус и ETXТ (по запросу заказчика).
СХЕМА РАБОТЫ:
Моя заявка в вашем проекте - Выбор меня исполнителем - Предоплата от 10% - Часть готового материала - Полная оплата - Оставшийся материал
Предоплата обязательна для недавно зарегистрировавшихся заказчиков, с отсутствием отзывов и рейтинга. Для остальных - оплата поэтапная по факту выполнения работы.
ВНИМАНИЕ! БЕЗ ВЫБОРА МОЕЙ КАНДИДАТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЕМ В ПРОЕКТЕ К РАБОТЕ НЕ ПРИСТУПАЮ!
Предоплата с Вашей стороны будет для меня гарантией серьезности Ваших намерений.
Виды услуг:
- копирайтинг;
- seo-копирайтинг;
- рерайтинг;
- постинг на форумах (предпочтительно женской тематики);
- нейминг, слоганы.;
- базовая фотообработка (без глубокой ретуши).
Общение предпочтительно через личные сообщения Веблансера и электронную почту.
Рабочее время:
7 дней в неделю с 22.30 до 3.00
Для общения и связи доступна в течение дня. При наличии свободного времени беру работу в дневное время, но основное - это вечер.
Мои пожелания к заказчику:
- указание точного объема одной статьи;
- сроков сдачи материала;
- способа и сроков оплаты.
ОПЛАТА предпочтительно карта Сбербанка или Вебмани.
Обладаю такими личностными характеристиками как:
- ответственность;
- исполнительность;
- коммуникабельность.
Если я оставила заявку на работу в Вашем проекте, значит я намереваюсь справиться с заданием и рассчитываю заранее свои временные возможности и объем предполагаемой работы. В случае невозможности выполнения заданного спектра работ по проекту я просто не оставляю заявку, дабы не терять время заказчика и свое время.
Нацелена на долгосрочное сотрудничество. Время от времени открыта к разовым проектам на различную тематику.
С уважением, Оксана.
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