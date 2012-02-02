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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
4 года назад
Ростислав великолепный специалист. Всё очень быстро, ровно так как нужно, без багов, косяков и всех проблем, которые сопровождают веб-разработчиков. Отвечает за свои слова, очень корректно общается. Слышит заказчика. Я крайне рекомендую Ростислава к сотрудничеству. И, конечно, теперь он у меня в избранных специалистах по MODx.
Ответный отзыв
Предельно точно поставлены задачи, мгновенная обратная связь! Оплата сразу. Всем рекомендую
$30
10 баллов
4 года назад
Ростислав все проефссионально сделал, предложив оптимальный вариант. По срокам все без задержек. Рекомендую к работе)
Ответный отзыв
Работать с Александром легко и приятно. Четко сформулированное задание, быстрая оплата и доброжелательное отношение.