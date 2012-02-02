Ростислав великолепный специалист. Всё очень быстро, ровно так как нужно, без багов, косяков и всех проблем, которые сопровождают веб-разработчиков. Отвечает за свои слова, очень корректно общается. Слышит заказчика. Я крайне рекомендую Ростислава к сотрудничеству. И, конечно, теперь он у меня в избранных специалистах по MODx.