Kdis

Ростислав Kdis

 
37 летУкраина/Полтава
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработки правки сайтов, modx, opencart, laravel.
OpenCartLaravelMODX
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
mishapaz
Михаил 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
4 года назад
Доработка сайта на MODx CMS https://ekb-pravo.ru
Ростислав великолепный специалист. Всё очень быстро, ровно так как нужно, без багов, косяков и всех проблем, которые сопровождают веб-разработчиков. Отвечает за свои слова, очень корректно общается. Слышит заказчика. Я крайне рекомендую Ростислава к сотрудничеству. И, конечно, теперь он у меня в избранных специалистах по MODx.
Предельно точно поставлены задачи, мгновенная обратная связь! Оплата сразу. Всем рекомендую
Ответный отзыв
Zels
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Реанимация сайта с ModxEvo с переносом на ModxRevo
Ростислав все проефссионально сделал, предложив оптимальный вариант. По срокам все без задержек. Рекомендую к работе)
Работать с Александром легко и приятно. Четко сформулированное задание, быстрая оплата и доброжелательное отношение.
Ответный отзыв