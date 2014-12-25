dpc-24

Илья dpc-24

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Душепопечительский Православный Центр

Душепопечительский Центр открыт ежедневно и оказывает помощь Вам и Вашим близким, оказавшимся в беде.  

Основные направления работы Центра: реабилитация зависимостей (наркозависимость, алкозависимость, игромания, компьютерная зависимость),  

помощь пострадавшим от оккультизма и тоталитарных сект,  

психологическая помощь в сложных жизненных ситуациях и в разрешении семейных проблем,  

группа самопомощи зависимых, группа для созависимых  

Приём ведут опытные специалисты психологического и социального профиля:  

психологи, наркологи, психиатры, социальные работники, сектолог, ведется миссионерская и пастырская работа.  

Вся работа Центра осуществляется на основе добровольных пожертвований.  

Сюда приходят за последней надеждой, когда все уже испробовано и ничто не помогает.  

Здесь никому не отказывают в помощи, и чудеса свершаются.  

Храни Вас Бог!

  • Обложка для DVD

    Поскольку центр не имеет финансирования, ищем людей готовых выполнить работы по минимальной цене или в рамках благотворительности. Душепопечительский Центр открыт ежедневно и оказывает помощь Вам и Вашим близким, оказавшимся в беде. ...

    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется дизайн сайта для Душепопечительского Православного Центра

    Требуется дизайн сайта для Душепопечительского Православного Центра. Поскольку центр не имеет финансирования, ищем людей готовых выполнить работы по минимальной цене или в рамках благотворительности. Душепопечительский Центр открыт ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется дизайн сайта для ДПЦ

    $10

    Требуется дизайн сайта для Душепопечительского Православного Центра. Поскольку центр не имеет финансирования, ищем людей готовых выполнить работы по минимальной цене или в рамках благотворительности. Душепопечительский Центр открыт ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется флеш баннеры

    Требуется флеш баннеры 125*125 120*90 120*60 Поскольку центр не имеет финансирования, ищем людей готовых выполнить работы по минимальной цене или в рамках благотворительности. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

mony
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Требуется флеш баннеры
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи. Рекомендую.
Отличный исполнитель! Быстро, качественно и со знанием дела. Рекомендуем!
Ответный отзыв