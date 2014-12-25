Установлена программа, но не запускается. Скрин во вложении. Нужна помощь в донастройке
Душепопечительский Центр открыт ежедневно и оказывает помощь Вам и Вашим близким, оказавшимся в беде.
Основные направления работы Центра: реабилитация зависимостей (наркозависимость, алкозависимость, игромания, компьютерная зависимость),
помощь пострадавшим от оккультизма и тоталитарных сект,
психологическая помощь в сложных жизненных ситуациях и в разрешении семейных проблем,
группа самопомощи зависимых, группа для созависимых
Приём ведут опытные специалисты психологического и социального профиля:
психологи, наркологи, психиатры, социальные работники, сектолог, ведется миссионерская и пастырская работа.
Вся работа Центра осуществляется на основе добровольных пожертвований.
Сюда приходят за последней надеждой, когда все уже испробовано и ничто не помогает.
Здесь никому не отказывают в помощи, и чудеса свершаются.
Храни Вас Бог!
- $5Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Поскольку центр не имеет финансирования, ищем людей готовых выполнить работы по минимальной цене или в рамках благотворительности. Душепопечительский Центр открыт ежедневно и оказывает помощь Вам и Вашим близким, оказавшимся в беде. ...Дизайн продукции7 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется дизайн сайта для Душепопечительского Православного Центра. Поскольку центр не имеет финансирования, ищем людей готовых выполнить работы по минимальной цене или в рамках благотворительности. Душепопечительский Центр открыт ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Требуется дизайн сайта для Душепопечительского Православного Центра. Поскольку центр не имеет финансирования, ищем людей готовых выполнить работы по минимальной цене или в рамках благотворительности. Душепопечительский Центр открыт ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется флеш баннеры 125*125 120*90 120*60 Поскольку центр не имеет финансирования, ищем людей готовых выполнить работы по минимальной цене или в рамках благотворительности. ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад