Душепопечительский Православный Центр

Душепопечительский Центр открыт ежедневно и оказывает помощь Вам и Вашим близким, оказавшимся в беде.

Основные направления работы Центра: реабилитация зависимостей (наркозависимость, алкозависимость, игромания, компьютерная зависимость),

помощь пострадавшим от оккультизма и тоталитарных сект,

психологическая помощь в сложных жизненных ситуациях и в разрешении семейных проблем,

группа самопомощи зависимых, группа для созависимых

Приём ведут опытные специалисты психологического и социального профиля:

психологи, наркологи, психиатры, социальные работники, сектолог, ведется миссионерская и пастырская работа.

Вся работа Центра осуществляется на основе добровольных пожертвований.

Сюда приходят за последней надеждой, когда все уже испробовано и ничто не помогает.

Здесь никому не отказывают в помощи, и чудеса свершаются.

Храни Вас Бог!