darya_sobinova

Дарья darya_sobinova

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Дизайн сайтов. Создание логотипов. Полиграфический дизайн
Упаковка важна так же, как и продукт. Иногда даже важнее (Джек Траут)

Недорого. Честно. В срок.

Спектр услуг:

  • Дизайн главной страницы сайта (от 3 дней, от 40$)
  • Дизайн внутренних страниц сайта (от 2 дней, от 20$)
  • Создание логотипов (от 2 дней, от 5$)
  • Создание баннеров (от 1 дня, от 5$)
  • Создание брошюр (от 1 дня, от 5$)
  • Создание визиток (от 1 дня, от 3$)
  • Обработка фотографий (от 2 дней, недорого, обсуждается индивидуально)
  • Фотосъёмка (от 3 дней, недорого, обсуждается индивидуально)
(имеется большое количество собственных фотографий туристической тематики)

Порядок работы:

  • Обсуждение Ваших пожеланий
  • Утверждение бюджета
  • Предоплата в размере 30% (при отсутствии отзывов)
  • Разработка черновых вариантов
  • Утверждение концепции
  • Доработка и предоставление Вам готового дизайна в формате jpeg
  • Утверждение окончательного варианта
  • Оплата оставшейся суммы (или всей, если отзывы есть)
  • Предоставление Вам готового дизайна в формате PSD
  • По желанию - получение Вашего отзыва о качестве моей работы
Время работы:

  • Рабочие дни: с пн-пт (время московское)
  • Работа в сб-вс возможна, но оговаривается отдельно (время московское)
Способы оплаты:

  • Денежный перевод
  • Webmoney
  • Яндекс Деньги

Отзывы заказчиков

dpc-24
Илья 
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Требуется дизайн сайта для ДПЦ
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$1/час
от $1
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга