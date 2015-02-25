Дизайн сайтов. Создание логотипов. Полиграфический дизайн
Упаковка важна так же, как и продукт. Иногда даже важнее (Джек Траут)
Недорого. Честно. В срок.
Спектр услуг:
- Дизайн главной страницы сайта (от 3 дней, от 40$)
- Дизайн внутренних страниц сайта (от 2 дней, от 20$)
- Создание логотипов (от 2 дней, от 5$)
- Создание баннеров (от 1 дня, от 5$)
- Создание брошюр (от 1 дня, от 5$)
- Создание визиток (от 1 дня, от 3$)
- Обработка фотографий (от 2 дней, недорого, обсуждается индивидуально)
- Фотосъёмка (от 3 дней, недорого, обсуждается индивидуально)
Порядок работы:
- Обсуждение Ваших пожеланий
- Утверждение бюджета
- Предоплата в размере 30% (при отсутствии отзывов)
- Разработка черновых вариантов
- Утверждение концепции
- Доработка и предоставление Вам готового дизайна в формате jpeg
- Утверждение окончательного варианта
- Оплата оставшейся суммы (или всей, если отзывы есть)
- Предоставление Вам готового дизайна в формате PSD
- По желанию - получение Вашего отзыва о качестве моей работы
- Рабочие дни: с пн-пт (время московское)
- Работа в сб-вс возможна, но оговаривается отдельно (время московское)
- Денежный перевод
- Webmoney
- Яндекс Деньги
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$1/час
от $1
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга