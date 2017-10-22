ard_a

Анастасия ard_a

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Контент-менеджер. 

Копирайт, рерайт, написание статей.

Перевод (EN - RU).

Ответственность, грамотность, выполнение точно в срок.

Для связи: [email protected]

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Отзывы заказчиков

kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Нужно подчистить и немого сократить 1000 описаний
Всё хорошо, большое спасибо за выполненную работу!
Чёткая постановка задачи, незамедлительная оплата. Всё отлично!
Ответный отзыв
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Прописать падежи для 400 словосочетаний
Все быстро, четко. Благодарю.
Отличный заказчик, было приятно работать!
Ответный отзыв
AnnCreator
Анастасия 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
38 отзывов
$3
10 баллов
7 лет назад
Поднять уникальность (5 стр)
Хорошая девушка, очень исполнительная и ответственная!=)))
Отличный заказчик, было приятно поработать!
Ответный отзыв
Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$65
10 баллов
7 лет назад
Размещение статей на сайт + рерайт
WordPress
Анастасия отлично справилась с поставленой задачей. Рекомендую!
Отличный заказчик! Было приятно работать.
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