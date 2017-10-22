Контент-менеджер.
Копирайт, рерайт, написание статей.
Перевод (EN - RU).
Ответственность, грамотность, выполнение точно в срок.
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
Всё хорошо, большое спасибо за выполненную работу!
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи, незамедлительная оплата. Всё отлично!
$1
10 баллов
7 лет назад
Все быстро, четко. Благодарю.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, было приятно работать!
$3
10 баллов
7 лет назад
Хорошая девушка, очень исполнительная и ответственная!=)))
Ответный отзыв
Отличный заказчик, было приятно поработать!
$65
10 баллов
7 лет назад
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Анастасия отлично справилась с поставленой задачей. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Было приятно работать.