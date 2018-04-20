Прописать падежи для 400 словосочетаний

Необходимо написать 15 статей на строительную тематику(темы предоставим). Текст должен быть написан интересно при этом достаточно простым языком. Примеры тем: Из каких материалов строить дом Из чего не строить дом Как рассчитать блоки правильно, чтобы не купить лишнего и ...