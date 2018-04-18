Задача: написать статьи для раздела сайта "Рольставни". Обратите внимание на документы: "Редполитика", "Вы умеете писать" перед подачей предложения. Критерии качества статьи определяются по этим документам.
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Нужно написать статьи по тематикам блокчейн/криптовалюты/ICO
В отклике обязательно (проверка от спама) напишите:
1) вашу стоимость за 1000 символов по данной тематике.
2) вы работаете как команда или одиночный специалист?
3) владеете ли поиском/мониторингом информации по данной тематике из англоязычных источников и сайтов?
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