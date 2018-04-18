Статьи по тематикам блокчейн/криптовалюты/ICO

Требуется писать статьи на кредитную тему (банки, мфо, кредитки). Оплата - 15 грн за 1000 знаков без пробелов. Алгоритм работы: [list=1][*]Получаете ТЗ, знакомитесь с ним.[*]Пишете статью и сдаете.[*]Я проверяю её и по факту оплачиваю.[*]Отправляю вам новое ТЗ.[/list]Требования: [list][*]Быть ...