Статьи по тематикам блокчейн/криптовалюты/ICO

КопирайтингЗакрыт8 заявок146 просмотров
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Нужно написать статьи по тематикам блокчейн/криптовалюты/ICO 

В отклике обязательно (проверка от спама) напишите: 

1) вашу стоимость за 1000 символов по данной тематике. 

2) вы работаете как команда или одиночный специалист? 

3) владеете ли поиском/мониторингом информации по данной тематике из англоязычных источников и сайтов?

6 лет назад
tumanoveugeni
Евгений 
44 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад