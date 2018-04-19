Нужно 4 текста для тематики "сварочные аппараты"

Здравствуйте. Нужно написать статью которая обсуждает LIMs (Laboratory Information Management System) и немного ELNs(electronic laboratory notebooks). В тексте провести сравнение нескольких существующих на рынке систем (есть много материала который проводит сравнения, самому сравнить не требуется). Сделать акцент на одну из ...