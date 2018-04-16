Описания товаров и заголовки

Требуется сделать описание товара Mikrotik hAP ac lite Tower Case (RB952Ui-5ac2nD-TC) для страницы https://lantorg.com/products/mikrotik-hap-ac-lite-tower-case-rb952ui-5ac2nd-tc Тематика специфическая, поэтому, пожалуйста, не беритесь за ТЗ, если не разбираетесь в тематике. Требования к исполнителю: - Разбираться в теме сетевого оборудования (предпочтительно) или ...