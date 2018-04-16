Здравствуйте, нужен текст для главной стр. [u]http://593evaxx.plp7.ru/[/u] Все критерии в таблице -[url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/14hTtiv0t4OGkZHqBIDckxwFkvkVQEBeSZLwATGCjYaE/edit#gid=0] ТЗ для копирайтера Главная стр. "кровельные материалы"[/url] 1. Ключевые Фразы берите из столбца "С" (ключевые слова для копирайтера). 2. Ключевые Фразы можно склонять и ...
Описание товара Mikrotik hAP ac lite Tower Case (RB952Ui-5ac2nD-TC)
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Требуется сделать описание товара Mikrotik hAP ac lite Tower Case (RB952Ui-5ac2nD-TC) для страницы https://lantorg.com/products/mikrotik-hap-ac-lite-tower-case-rb952ui-5ac2nd-tc
Тематика специфическая, поэтому, пожалуйста, не беритесь за ТЗ, если не разбираетесь в тематике.
Требования к исполнителю:
- Разбираться в теме сетевого оборудования (предпочтительно) или же уметь искать информацию и осваивать тему "на ходу".
- Понимать и уметь понятно разъяснять техническую информацию, понимать, какие параметры оборудования являются ключевыми для покупателя.
- Правильно использовать терминологию.
- В вашем портфолио должны быть примеры работ по данной тематике или же близкой.
Требования к контенту:
1. Работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических ошибок.
2. Текст должен быть полезным для читателя, не нужно "лить воду". Но он и не должен по большей части состоять из простого перечисления параметров оборудования! Это клиент может и в технических характеристиках прочитать. Разъясняйте эти параметры, описывайте преимущества, характеристики, сферу применения, выгоды, которые получит покупатель, приобретая эту модель.
3. Большую часть текста необходимо посвящать ключевым, важным для данного вида оборудования параметрам и особенностям.
4. Целевая аудитория: провайдеры, люди с техническим образованием прокладывающие оптические сети.
5.Не нужно делать текст заумным. Пишем не для первоклассников, конечно, но учитываем, что не все наши клиенты имеют продвинутое техническое образование.
6. Текст не должен быть простыней! Небольшие абзацы, подзаголовки, списки - обязательно.
- объем - 3000 ЗБП
- уникальность не менее 90% (проверка по text.ru)
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