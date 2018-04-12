Требуется SMM-копирайтер (30 постов для соцсетей)

Тема "Что такое тейпирование? Как пользоваться тейп лентой на колено, голеностоп?" Уникальность по адвего 90-100% Количество символов 7000 ТЗ - http://prntscr.com/j4me05 ТЗ - http://prntscr.com/j4medu Примеры статей https://newrunners.ru/mag/kinezio-tejp/ http://fysiotape.su/kinesio-tape-at-work/ Оплата 400 грн за работу
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Ищу копирайтера для соцсетей. Необходимо подготовить посты по готовому контент-плану на ближайший месяц. Опыт подобной работы обязателен. Требуются развлекательные, продающие, информационные, вовлекающие посты, а также объявления для таргетированной рекламы в FB и Instagram.
Прилагайте примеры страниц в соцсетях (как бизнес-страниц, так и личных), для которых писали или пишете. Также жду предложений по цене.
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