Нужны 30 постов для соцсетей

Ищу SMM-копирайтера. Необходимо подготовить посты по готовому контент-плану на ближайший месяц. Опыт подобной работы обязателен. Требуются развлекательные, продающие, информационные, вовлекающие посты, а также объявления для таргетированной рекламы в FB и Instagram.

Прилагайте примеры страниц в соцсетях (как бизнес-страниц, так и личных), для которых писали или пишете. Также жду предложений по цене.