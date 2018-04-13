Нужны 30 постов для соцсетей

КопирайтингЗакрыт8 заявок243 просмотра
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Ищу SMM-копирайтера. Необходимо подготовить посты по готовому контент-плану на ближайший месяц. Опыт подобной работы обязателен. Требуются развлекательные, продающие, информационные, вовлекающие посты, а также объявления для таргетированной рекламы в FB и Instagram.

Прилагайте примеры страниц в соцсетях (как бизнес-страниц, так и личных), для которых писали или пишете. Также жду предложений по цене.

6 лет назад
vvv1979
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
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