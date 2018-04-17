Написать концепт продаж из CRM ботами на автомате

$15
КопирайтингЗакрыт1 заявка236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

По аналогии с темой чат-бота телеграмм @CBF_Bot - смотрите обязательно как работаю автоматические продажи

Продукты не важно какие, есть  EasyWork24, есть Миелофон

что имеем в принципе в наличии, какие инструменты...

- отправку емейл (халява)

- отправку смс (есть халявные API)

- звонок (халява)

- ретаргетинг-бегающую рекламу за юзером (через пиксель) (не жрет денег)

- видео выступления

- инфографику

- агрегатор платежных карт (интеграция за 15 мин)

- заказные статьи на сайтах

- приватные данные пользователя

- задействоание неросетки (стоит копейки)

... и может еще что-то

как бы все это скомпановать грамотно и запустить на автопродажи...

да так чтобы на той стороне лид чувствовал не бота, а близость живого человека

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
  • Похожие заказы

  • Статья - сравнить системы управления лабораториями (LIMs)

    Здравствуйте. Нужно написать статью которая обсуждает  LIMs (Laboratory Information Management System) и немного ELNs(electronic laboratory notebooks). В тексте провести сравнение нескольких существующих на рынке систем (есть много материала который проводит сравнения, самому сравнить не требуется). Сделать акцент на одну из ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтер в софт тематику

    Для информационного сайта требуется написать 55 статей на тематику софт/программы. Ваши статьи должны быть: - уникальными; - экспертными; - понятными; - удобочитаемыми; - структурированными; - информативными; - грамотными. Требования: - продвинутый пользователь ПК - соблюдение выданных ТЗ; - уникальность не ниже 90%. От вас: - примеры написанных статей ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен копирайтер. Тематика продвижение сайтов.

    Нужна грамотная статья на главную и последующие страницы, возможно постоянное сотрудничество. Тематика продвижение сайтов / интернет маркетинг/ разработка и т.п.  Статья примерно на 5-7 тысяч символов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Описания товаров и заголовки

    Здравствуйте! Мне нужно сделать описание товаров для дома лаконичное, красивое, чтобы людей погрузить атмосферу уюта и ещё заголовки для сайта. Сможете сделать?

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать 3 SEO текста на техническую тематику

    Нужно написать 3 SEO текста на техническую тематику связанную с пищевой промышленностью. [b]Минимальный объём работы[/b]: каждый текст от 2000 символов без пробелов. (Дополнительно создать [b]Title[/b] 58-63 символа, [b]Description[/b] 140-160 символов) [b]Title[/b] и [b]Description[/b] должны быть с вхождением ключевой фразы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать серию статьей о плагинах WordPress на английском

    Нужно написать серию статей на английском о плагинах WordPress. Плагины галерей, контактных форм, таблиц, социальных кнопок. Самые постые плагины для обычных пользователей. Обязательно опыт работы с WordPress и отличное знание английского. Тематика статей разная. Обзорные, рекламные. Обязательно пишите примеры статей ...

    WordPress
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Статья "Пул майнинг что это"

    Написать текст для блога. Требования к статье: - текст должен быть продающим, интересным, полностью раскрывающим тему - количество символов от 4000 до 8000 символов - в заголовке, подзаголовках и тексте статьи используйте ключевые слова (пул майнинг, майнинг криптовалюты, пулы ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Описание товара Mikrotik hAP ac lite Tower Case (RB952Ui-5ac2nD-TC)

    $3

    Требуется сделать описание товара Mikrotik hAP ac lite Tower Case (RB952Ui-5ac2nD-TC) для страницы https://lantorg.com/products/mikrotik-hap-ac-lite-tower-case-rb952ui-5ac2nd-tc Тематика специфическая, поэтому, пожалуйста, не беритесь за ТЗ, если не разбираетесь в тематике. Требования к исполнителю:  - Разбираться в теме сетевого оборудования (предпочтительно) или ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно написать текст о огне-взрывостойких оконных и дверных блоках

    Нужен копирайт текста о том, где используются двери и окна огне-взрывостойкие марки «KSFc». По сути информация есть на сайте - http://9872377879.myjino.ru/.  Нужно добыть недостающую информацию и сделать нормальный текст)

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад