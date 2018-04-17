Написать концепт продаж из CRM ботами на автомате

По аналогии с темой чат-бота телеграмм @CBF_Bot - смотрите обязательно как работаю автоматические продажи

Продукты не важно какие, есть EasyWork24, есть Миелофон

что имеем в принципе в наличии, какие инструменты...

- отправку емейл (халява)

- отправку смс (есть халявные API)

- звонок (халява)

- ретаргетинг-бегающую рекламу за юзером (через пиксель) (не жрет денег)

- видео выступления

- инфографику

- агрегатор платежных карт (интеграция за 15 мин)

- заказные статьи на сайтах

- приватные данные пользователя

- задействоание неросетки (стоит копейки)

... и может еще что-то

как бы все это скомпановать грамотно и запустить на автопродажи...

да так чтобы на той стороне лид чувствовал не бота, а близость живого человека