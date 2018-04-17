Написать концепт продаж из CRM ботами на автомате

Здравствуйте. Нужно написать статью которая обсуждает LIMs (Laboratory Information Management System) и немного ELNs(electronic laboratory notebooks). В тексте провести сравнение нескольких существующих на рынке систем (есть много материала который проводит сравнения, самому сравнить не требуется). Сделать акцент на одну из ...
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как бы все это скомпановать грамотно и запустить на автопродажи...
да так чтобы на той стороне лид чувствовал не бота, а близость живого человека
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