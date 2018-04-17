Описания МФО и их возможностей

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Здравствуйте!
Нужны аналитические тексты (обзоры) о микрофинансовых организация (МФО) выдающих займы в режиме онлайн, а так же описания функционала сайтов этих организаций.
Средняя длинна текста - 3000 знаков.
Сначала даю тестовое тз (с полной оплатой) на 2-3 описания, потом смотрю качество, и если устраивает будут десятки мфо (отправлять буду по 5-7 в одном тз).
Основное требование - опыт работы в МФО или с МФО, или опыт в написании статей кредитной тематики.
По оплате договоримся без проблем, + есть постоянные бонусы.
Главное - качественные и точные обзоры!
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