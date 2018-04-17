Описания МФО и их возможностей

Здравствуйте!

Нужны аналитические тексты (обзоры) о микрофинансовых организация (МФО) выдающих займы в режиме онлайн, а так же описания функционала сайтов этих организаций.

Средняя длинна текста - 3000 знаков.

Сначала даю тестовое тз (с полной оплатой) на 2-3 описания, потом смотрю качество, и если устраивает будут десятки мфо (отправлять буду по 5-7 в одном тз).

Основное требование - опыт работы в МФО или с МФО, или опыт в написании статей кредитной тематики.

По оплате договоримся без проблем, + есть постоянные бонусы.

Главное - качественные и точные обзоры!