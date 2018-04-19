Написание отзыва на сайте отзовике

Нужен человек, имеющий профиль на любых крупных отзовиках в рунете.

Необходимо будет написать отзыв об интернет магазине китайских товаров хорошего качества, объем от 6000 до 10 000 знаков.

Отзыв пишите вы, я предоставляю тз, ключи и фото.

Указывайте сроки и стоимость работы за 1000 знаков и цену за само размещение. Пожалуйста в рублях.