Копирайтинг

Необходимо написать 15 статей на строительную тематику(темы предоставим). Текст должен быть написан интересно при этом достаточно простым языком. Примеры тем: Из каких материалов строить дом Из чего не строить дом Как рассчитать блоки правильно, чтобы не купить лишнего и ...
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