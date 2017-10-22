Требуется провести анализ юзабилити сайта http://www.oknagarant.ru/ (гостевой доступ к метрике предоставлю. Проблемы с продажами, сделали новый дизайн сайта, есть заходы, но конверсия чрезвычайно низкая, практически нулевая. Результаты анализа с подробностями что необходимо исправить. Исполнитель обязательно ...
Тестирование безопасности, ddos
Ищу специалиста для тестирования моего сервера на устойчивость к ddos-атакам.
Заявки фрилансеров
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