Анализ юзабилити сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт5 заявок199 просмотров

Требуется провести анализ юзабилити сайта http://www.oknagarant.ru/ (гостевой доступ к метрике предоставлю. Проблемы с продажами, сделали новый дизайн сайта, есть заходы, но конверсия чрезвычайно низкая, практически нулевая. Результаты анализа с подробностями что необходимо исправить. Исполнитель обязательно должен быть с отзывами по данной тематике.

Указывайте пожалуйста стоимость!

8 лет назад
Yakudza
49 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров