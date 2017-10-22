Произвести тестирование сайта во всех версиях всех браузеров! Не юзабилити аудит, а именно тестирование во всех версиях браузеров и указать все баги всех страниц!
Ошибка на сайте
Необходимо исправить ошибку на сайте: http://xn----7sbp2algcq1d.xn--p1ai/
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