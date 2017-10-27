Тестирование сайта на Joomla

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Завершен3 заявки226 просмотров

Необходимо провести тестирования сайта на Joomla, подробности исполнителю

Joomla
8 лет назад
micvim
Михаил 
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$10
1 день
Всё как всегда быстро и очень качественно. Довольны сотрудничеством с Александром. Рекомендуем!
Отличный заказчик! Рекомендую!

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Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
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