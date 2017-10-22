Ищу специалиста для тестирования моего сервера на устойчивость к ddos-атакам.
Человек из США или Англии для тестирования билинг системы
Требуется человек из США или Англии для тестирования билинг системы.
Нужно наличие пластиковой карты этих стран.
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