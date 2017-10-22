Человек из США или Англии для тестирования билинг системы

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт1 заявка190 просмотров

Требуется человек из США или Англии для тестирования билинг системы. 

Нужно наличие пластиковой карты этих стран.

8 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров