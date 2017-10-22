Сделать реддирект

$52
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт1 заявка140 просмотров

Необходимо сделать реддириект для сайта под РК на яндекс директ по копиям телефона (самсунг), чтобы можно было пройти модерацию и "система" работала до 3-х дней.

Необходимо сделать реддирект под "ключ" и подготовить инструкцию для повторов.

8 лет назад
nitchenko
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

maksim_aleks
Максим 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад
$52
3 дня

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maksim_aleks
Максим 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад