Необходимо сделать реддириект для сайта под РК на яндекс директ по копиям телефона (самсунг), чтобы можно было пройти модерацию и "система" работала до 3-х дней.

Необходимо сделать реддирект под "ключ" и подготовить инструкцию для повторов.