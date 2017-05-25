Разработка сайтов
Сфера деятельности:
- Верстка сайтов/email-писем;
- Адаптив/кросс-браузерность;
- Написание скриптов;
- Оптимизация работы сайтов;
- Посадка на популярные CMS (WP, Open Cart, MODX, Drupal);
- Создание CSS анимаций;
- Создание страниц опроса/тестов;
- Gulp, SASS, Git, Twitter Bootstrap;
- Я.П., библеотеки: JavaScript, JQuery, AJAX, PHP, Python, SQL, C++;
- В wed-разработке более 2-х лет. Имеется опыт работы в команде.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт для аппарт-отеля154 просмотра
- Создание скрипта и адаптивная верстка170 просмотров
- Верстка166 просмотров
- Верстка адаптивного сайта180 просмотров
- Верстка Landing Page151 просмотр
- Блог. Верстка и посадка многостраничного сайта166 просмотров
- Сайт под ключ (Artel-nsk)172 просмотра
- Дизайн и верстка (Diamond Media Studio)144 просмотра
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
7 лет назад
HTML
Максим отлично справился с работой! Приятно сотрудничать. Быстро и точно!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Детальное описание задачи, своевременная оплата.
$1
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель! Рекомендую
Ответный отзыв
Отзывчивый заказчик, всегда на связи. Рекомендую.
$44
10 баллов
8 лет назад
Мне посоветовали Максима, как хорошего программиста и верстальщика по Bitrix, и он действительно оправдал мои ожидания! Сделал все аккуратно в довольно сжатые сроки, рекомендую!
Ответный отзыв
Василий замечательный, понимающий заказчик. Вежливое общение, своевременная оплата, всегда на связи. Было приятно работать. Спасибо за сотрудничество.