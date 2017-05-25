maksim_aleks

Максим maksim_aleks

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Разработка сайтов

Сфера деятельности:

  • Верстка сайтов/email-писем;
  • Адаптив/кросс-браузерность;
  • Написание скриптов;
  • Оптимизация работы сайтов;
  • Посадка на популярные CMS (WP, Open Cart, MODX, Drupal);
  • Создание CSS анимаций;
  • Создание страниц опроса/тестов;
Знание технологий:

  • Gulp, SASS, Git, Twitter Bootstrap;
  • Я.П., библеотеки:  JavaScript, JQuery,  AJAX, PHP, Python, SQL, C++;
  • В wed-разработке более 2-х лет. Имеется опыт работы в команде.
Skypemaksim_aleks01

Отзывы заказчиков

andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
7 лет назад
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Максим отлично справился с работой! Приятно сотрудничать. Быстро и точно!
Отличный заказчик! Детальное описание задачи, своевременная оплата.
Ответный отзыв
ukrenergo12
37 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
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Отличный исполнитель! Рекомендую
Отзывчивый заказчик, всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$44
10 баллов
8 лет назад
Bitrix. Верстка и интеграция блоков для главной страницы
Мне посоветовали Максима, как хорошего программиста и верстальщика по Bitrix, и он действительно оправдал мои ожидания! Сделал все аккуратно в довольно сжатые сроки, рекомендую!
Василий замечательный, понимающий заказчик. Вежливое общение, своевременная оплата, всегда на связи. Было приятно работать. Спасибо за сотрудничество.
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