исправить ошибки по сайту

Необходимо сделать реддириект для сайта под РК на яндекс директ по копиям телефона (самсунг), чтобы можно было пройти модерацию и "система" работала до 3-х дней. Необходимо сделать реддирект под "ключ" и подготовить инструкцию для ...
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