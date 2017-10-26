Протестировать сайт на наличие уязвимостей

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Закрыт7 заявок225 просмотров

Ищу специалиста, который протестирует мой сайт на наличие различных уязвимостей – xss, sql-injection, html-bug и прочих. 

HTMLSQL
8 лет назад
xels
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров