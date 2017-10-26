Нужен опытный специалист для пользовательского тестирования кешбек сервиса, выявление текущих багов и неудобств. Тестирование работы email рассылок при взаимодействии с сервисом/интерфейсом. на выходе нужен Отчет и рекомендации по исправлению. Ссылка на ...
Протестировать сайт на наличие уязвимостей
Ищу специалиста, который протестирует мой сайт на наличие различных уязвимостей – xss, sql-injection, html-bug и прочих.
Заявки фрилансеров
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