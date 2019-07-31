Нужно проработать посадочную стр на юзабилити, стр отеля. пример https://stepdream.com/bukovel/villa-loiza также стр списка https://stepdream.com/kurort-bukovel и гл. стр десктоп и моб версию реклама ...
Нужен мастер Jmeter
нужно протащить токен с помощью JSON Extractor из запроса логина в другие запросы
пишите в личку свой skype
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