Юзабилити веб сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт12 заявок223 просмотра

Необходимо провести работу по юзабилити интерфейса сервиса https://getstockimages.ru

6 лет назад
zvnman
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров