Оптимизация мобильной версии сайта

Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1-gmaA2zzm4ZHn71vQ3MFa-az9zO9scpS5LeEOwmgv04/edit?usp=sharing Без проблем созвонюсь с выбранным исполнителем и отвечу на доп вопросы, прокомментирую задачу. Нужен человек, который уже это делал или точно знает как. Можно попробовать и ...