Оптимизация мобильной версии сайта

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Завершен8 заявок292 просмотра

https://www.kniging.com.ua/ 

повысить юзабилити

увеличить скорость загрузки

6 лет назад
upas
52 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

bl4cksorn
Андрей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад
$41
31 день
Escrow
все хорошо
Приятно было сотрудничать с Юрием. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

bl4cksorn
Андрей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад